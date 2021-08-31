Сексапильная Санина в мини-шортах станцевала вог в новом клипе The Hardkiss

Группа выпустила взрывное видео на трек "7 вітрів".

Группа The Hardkiss, солистка которого Юлия Санина стала членом жюри нового сезона шоу "Маскарад", порадовала фанов взрывной новинкой.

Коллектив представил зрелищный клип на свою украиноязычную песню "7 вітрів". Композиция вошла в альбом "Жива і не залізна", который группа представила 21-го мая.

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"Это одна из самых драйвовых песен нового альбома. Поэтому мы и решили проиллюстрировать ее яркими и самыми харизматичными кадрами нашего выступления на фестивале Atlas Weekend. Эта песня вполне может стать гимном всех, кто живет в активном ритме. Под нее прекрасно бегать по утрам, заниматься в спортзале, путешествовать или просто мчаться на авто по городу ... Самолеты и вертолеты, как символ скорости и движения, очень хорошо дополнили историю", — рассказала Юлия.

По ее словам, идея с велосипедом принадлежит креативному продюсеру The Hardkiss Валу Бебко.

"Я бы сама вряд ли додумалась в сложном сценическом образе добираться на велосипеде на свой концерт", — отметила Санина.

Кстати, поклонники в клипе увидят исполнительницу в довольно соблазнительном образе. В секси-шортах, в майке-сеточке Юлия даже станцевала фрагменты стиля вог.

Отметим, что эту осень The Hardkiss намерены провести активным образом — группа отправляется в масштабный гастрольный тур в поддержку нового альбома "Жива і не залізна". В сентябре и октябре группа сыграет концерты в 25-ти городах Украины. А юбилейное шоу "Десять" состоится 18 июня 2022 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

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