Сексапильная Тина Кароль подчеркнула пышный бюст откровенным платьем

Артистка представила собственное серебрянное колье.

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях впервые показала свой загородный дом, уверенно развивается в бизнес-индустрии.

На этот раз артистка в коллаборации с известным брендом ювелирных украшений выпустила собственное серебрянное колье, которое уже прорекламировала у себя в Instagram. На снимках, которыми Тина поделилась в фотоблоге, она предстает в минималистичном черном обтягивающем платье с вырезами на талии и топе, который подчеркнул ее аппетитный бюст.

instagram.com/tina_karol

Как рассказала Кароль, ее украшение, которое получило название Digital-роза "Тринити", украшено гравировкой в виде микросхем. Оно выполнено из серебра 925 пробы и идет в комплекте с цепочкой на регулируемой длине от 40 до 50 см. Украшение от Тины Кароль обойдется ее фанам в 999 грн.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Напомним, что ранее Тина Кароль стала лицом рекламной кампании постели, которую создала вместе с известным постельным брендом. Во время фотосета Тина предстала и игривой, и мечтательной, и улыбчивой, и серьезной и даже с задранной ногой.

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