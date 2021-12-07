Сексапильная Тина Кароль с котом и куклами Кен снялась в пикантной фотосессии

Артистка представила новую линейку обуви.

Украинская певица Тина Кароль представила новую линейку обуви, созданную в коллаборации с брендом Kachorovska.

Линейка обуви вышла под названием Tina Pearl Drop.

Коллекции Tina Karol x Kachorovska оказались настолько успешными, что это уже четвертое обновление. В новый дроп вошли сабо и босоножки. На этот раз модели "переоделись" в черный сатин и засияли культивированным жемчугом.

Так, на одной из моделей сабо появился эффектный ремешок-анклет из жемчуга, регулируемый под любую лодыжку. На другой модели жемчужинами украшены каблуки. В босоножках декорирована задняя часть модели, а под каблуком висит фишка коллекции – жемчужина.

Сверхудобная колодка, разработанная специалистами Kachorovska и выполненная на известной итальянской мануфактуре, осталась прежней.

В Kachorovska называют туфельки почти ювелирными украшениями и просят соблюдать осторожность при ношении и уходе, ведь каждая жемчужинка прикреплена вручную. В пару обуви в комплекте добавляется мешочек с запасными жемчужинами.

Символично, что в канун года Тигра в съемках кампейна принял участие кот Баттон. Также к Тине Кароль присоединились три куклы Кена в смокингах, которым прямо на съемочной площадке срочно перекрашивали бабочки из розового в черный цвет.

Во время съемок Баттон вел себя как настоящий аристократ, мгновенно нашел общий язык с Тиной и всей командой, и получил такое удовольствие от общего внимания, что через несколько дней хозяева открыли ему аккаунт в Instagram.

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