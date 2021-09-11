Сексапильная жена экс-"Холостяка" Михайлюка в латексе эротично поласкала себя на полу

Даша Хлистун ошарашила пикантным видео.
Жена героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, ошарашила эротическим контентом.
На странице в Instagram избранница пилота запостила пикантное видео, где появилась в черном латексном мини-платье и ботфортах на шпильке. Даша откровенно позировала на полу и поласкала себя.
Ролик не на шутку взбудоражил воображение пользователей. В комментариях фолловеры оставили кучу приятных сообщений.
- Даша, ты просто нереальная!
- Ого! Роскошная
- Просто огонь
- Ух, какая
Не обошел пост жены и Макс: "Лечу домой! Очень быстро лечу домой".
Напомним, тем временем Олю Полякову в розовом латексе захейтили за странные танцы на камеру. Знаменитость озадачила видео своего танца.