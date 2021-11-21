Сексапильная жена MONATIK в купальнике похвасталась стройной фигурой

Звезда опубликовала пикантные фото.
Жена мультиартиста MONATIK – Ирина – изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.
Знаменитость опубликовала в своем Instagram довольно пикантное фото. На снимке звезда позировала в черном купальнике. К слову, Ирина показала свои аппетитные бедра и стройные ножки. Кстати, любимая артиста позировала в рамках. Таким образом, она захотела выйти из них.
"Так хотелось бы выйти за рамки реальности и снова оказаться в раю", – подписала фото знаменитость.
Судя по подписи, звезда скучает по отдыху. Кстати, фанаты засыпали Ирину комплиментами.
- Самая лучшая и нереальная!
- Какая ты идеальная!
- У тебя такие аппетитные попки!
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