Сексапильная жена MONATIK в купальнике похвасталась стройной фигурой

Звезда опубликовала пикантные фото.

Жена мультиартиста MONATIK – Ирина – изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Знаменитость опубликовала в своем Instagram довольно пикантное фото. На снимке звезда позировала в черном купальнике. К слову, Ирина показала свои аппетитные бедра и стройные ножки. Кстати, любимая артиста позировала в рамках. Таким образом, она захотела выйти из них.

Ирина Монатик / instagram.com/irinamonatik

"Так хотелось бы выйти за рамки реальности и снова оказаться в раю", – подписала фото знаменитость.

Судя по подписи, звезда скучает по отдыху. Кстати, фанаты засыпали Ирину комплиментами.

Самая лучшая и нереальная!

Какая ты идеальная!

У тебя такие аппетитные попки!

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