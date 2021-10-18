Сексапильная жена Остапчука в корсете засветила аппетитный бюст

Кристина очаровала нежным образом.
Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк решила устроить пикантную фотосессию.
Звезда соблазнительно попозировала в постели. Кристина для фотосессии надела белый корсет, который прекрасно подчеркнул аппетитный бюст знаменитости. Кроме этого, звезда похвасталась своими стройными ножками. Фотографиями жена шоумена поделилась в своем Instagram.
"Что-то захотелось добавить немного нежности в свою ленту", — подписала фото звезда.
Фанаты Кристины оценили ее новые снимки. Они отметили, что у нее действительно получилось наполнить свой профиль нежностью:
- Первое фото очень нежное и красивое!
- И у вас получилось!
- Кристина, вы прекрасны!
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