Сексапильная жена Остапчука в корсете засветила аппетитный бюст

Кристина очаровала нежным образом.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк решила устроить пикантную фотосессию.

Звезда соблазнительно попозировала в постели. Кристина для фотосессии надела белый корсет, который прекрасно подчеркнул аппетитный бюст знаменитости. Кроме этого, звезда похвасталась своими стройными ножками. Фотографиями жена шоумена поделилась в своем Instagram.

Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

"Что-то захотелось добавить немного нежности в свою ленту", — подписала фото звезда.

Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

Фанаты Кристины оценили ее новые снимки. Они отметили, что у нее действительно получилось наполнить свой профиль нежностью:

Первое фото очень нежное и красивое!

И у вас получилось!

Кристина, вы прекрасны!

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