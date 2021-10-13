Сексапильная Злата Огневич в нижнем белье и сеточке очаровала изгибами тела

Артистка прокомментировала свое участие в одном известном проекте.

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников очередной провокационной фотосессией.

Исполнительница поделилась с поклонниками кадрами, на которых изображена в черном нижнем белье и сеточке. На фото артистка позирует, обольстительно изгибаясь. Таким образом Огневич демонстрирует всю красоту своего тела.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

С подписчиками в Instagram звезда поделилась, что когда шла на проект "Холостячка" понимала, что ей придется обнажить свои эмоции, чувства, страхи и победы. Но, по словам Златы, она имеет определенную цель:

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

"Ваши страхи перед проявлением женственности, женской силы и привлекательности являются настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить. Вы даже себе не представляете, насколько вы — крутые! Нужно просто отпустить себя! Отпустить свою внутреннюю девочку", — призвала Огневич.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку