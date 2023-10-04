Сексуальная Alyosha в экстремальном платье с разрезом почти до талии взбудоражила воображение фанов

Украинская певица Alyosha и певец и композитор Vlad Darwin порадовали поклонников выпуском новой дуэтной композиции "Причастя".

Премьера песни состоялась на YouTube-канале Влада Дарвина. В ролике к треку Alyosha предстала в соблазнительном красном платье с экстремальным разрезом и в туфлях золотистого цвета.

В свою очередь, Влад Дарвин в видео снялся в шляпе, красном пиджаке и черных брюках. Автором этой композиции выступил Влад Дарвин:

"Единственным спасительным чувством для измученных войной семей остается жажда истинной любви – причастие жизни, дарующей прощение и очищение душам миллионов людей. Именно эти месседжи я закладывал в песню, когда ее писал, когда думал об Alyosha", – рассказал об идее песни Дарвин.

Провокативная танцевальная и одновременно лирическая композиция "Причастя" имеет винтажное звучание итальянского диско 80-х годов с элементами госпелла. Это последняя песня, публикуемая дуэтом Alyosha и Vlad Darwin, впервые выпустивших совместную композицию 13 лет назад.

Напомним, ранее Alyosha, которая является женой фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи откровенно рассказала о проблемах в их отношениях, возникших из-за расстояния. В начале полномасштабной войны артистка с тремя маленькими детьми уехала в США, а Тарас Тополь отправился на фронт.

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