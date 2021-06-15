Сексуальная MARUV в черном латексе похвасталась своими аппетитными формами

Артистка поделилась новым пикантным фото.

Популярная певица MARUV, которую недавно фаны захейтилы за видео с эротическими танцами в полупрозрачном костюме, смутила поклонников откровенной фотографией.

Так, на своей странице в Instagram артистка добавила новый снимок. На нем исполнительница позирует в откровенном черном латексном костюме, который едва прикрывает ее пышную грудь. В черном парике, с бластером и высокими вырезами на бедрах знаменитость продемонстрировала аппетитную фигуру.

Под фото звезда написала: "Все девушки из другой галактики".

instagram.com/maruvofficial

Поклонники не обошли соблазнительное фото певицы и засыпали ее комплиментами:

Неземная богиня

Какая магическая красавица, я горю

Невозможно круто

Девушка, а вы с какой планеты?

Напомним, в апреле MARUV выпустила провокационный клип с российским певцом Филиппом Киркоровым. В ролике исполнительница предстала в образе сексапильной медсестры.

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