Сексуальная MARUV в черном латексе похвасталась своими аппетитными формами

Артистка поделилась новым пикантным фото.
Популярная певица MARUV, которую недавно фаны захейтилы за видео с эротическими танцами в полупрозрачном костюме, смутила поклонников откровенной фотографией.
Так, на своей странице в Instagram артистка добавила новый снимок. На нем исполнительница позирует в откровенном черном латексном костюме, который едва прикрывает ее пышную грудь. В черном парике, с бластером и высокими вырезами на бедрах знаменитость продемонстрировала аппетитную фигуру.
Под фото звезда написала: "Все девушки из другой галактики".
Поклонники не обошли соблазнительное фото певицы и засыпали ее комплиментами:
- Неземная богиня
- Какая магическая красавица, я горю
- Невозможно круто
- Девушка, а вы с какой планеты?
Напомним, в апреле MARUV выпустила провокационный клип с российским певцом Филиппом Киркоровым. В ролике исполнительница предстала в образе сексапильной медсестры.