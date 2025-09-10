Селена Гомес честно призналась в страданиях из-за неизлечимой болезни

Селена Гомес / © Associated Press

Реклама

Американская певица Селена Гомес открыто рассказала о том, как ей живется с хроническим заболеванием — волчанкой, которое серьезно влияет на повседневную жизнь.

33-летняя звезда отметила, что у нее артрит пальцев рук, вызванный болезнью, и поделилась бытовой ситуацией, которая заставила ее почувствовать сильную боль. Она вспомнила, как обыденное дело заставило ее волноваться.

"Я помню, как пыталась открыть бутылку с водой — и это было очень больно, прежде чем я начала принимать правильные лекарства", — рассказала Гомес в подкасте Эми Полер.

Реклама

Селена Гомес / © скриншот с видео

Она также рассказала, как ее опыт с болезнью повлиял на работу над собственным брендом косметики. Из-за проблем с ловкостью рук во время артрита Селена начала создавать продукты так, чтобы ими было легко пользоваться всем, кто сталкивается с подобными трудностями. Для звезды было важно, чтобы ее продукты учитывали потребности людей с ограниченными возможностями.

К слову, заболевание было диагностировано у Селены в 2013 году. Волчанка не излечивается, однако артистка пытается поддерживать состояние своего здоровья с помощью медицинских средств и лечения. Селена открыто говорит о трудностях, с которыми сталкивается ежедневно, и стремится вдохновлять других людей с подобными проблемами, показывая, что жизнь с хронической болезнью возможна и может быть полноценной.

Напомним, недавно звезда "Человека-паука" Том Холланд откровенно рассказал о своих неизлечимых расстройствах. Актер поделился, как они влияют на его профессиональную жизнь.