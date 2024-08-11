Селена Гомес намекнула на свадьбу с известным продюсером после восьми месяцев отношений

Американская певица Селена Гомес заинтриговала вероятной помолвкой со своим бойфрендом, известным музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Такие слухи активно распространились в Сети после фото звезды с возлюбленным. В частности, артистка показывала, как собиралась с избранником на ночную прогулку. Исполнительница выбрала для променада белое блестящее платье, которое подчеркнуло ее заметно похудевшую фигуру. Тем временем Бенни Бланко надел майку и брюки в цветочный принт.

"Ночная прогулка", — подписала кадры Селена Гомес.

Селена Гомес с бойфрендом Бенни Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

Однако поклонники заметили интересную деталь на фото. Безымянный палец одной из руки Гомес скрыла двумя розовыми сердечками. Пользователи Сети убеждены, что певица таким образом намекнула, что Бенни Бланко сделал ей предложение после восьми месяцев отношений. Но, по их мнению, знаменитость пока не хочет рассказывать о помолвке.

Сама же Селена Гомес не комментирует эти слухи. Звезда ни подтверждает новости о вероятной помолвке, ни опровергает их. Бенни Бланко тоже воздерживается от комментариев.

Селена Гомес с бойфрендом Бенни Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

Напомним, в украинском шоу-бизнесе тоже хватает интриганов, которые держат личную жизнь в тайне. В частности, певица Тина Кароль не делится ее подробностями и отмечает, что если что-то и изменится, то фанаты об этом не узнают. Между тем, ведущий Евгений Фешак убежден, что артистка уже успела выйти замуж, однако держит это в тайне.

Читайте также: