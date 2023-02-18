Селена Гомес объяснила, почему резко набрала вес и ответила на хейт по поводу внешности

Американская певица и актриса Селена Гомес ответила на упреки хейтеров, что в последнее время она сильно изменилась из-за поправления.

На днях артистка пообщалась в прямом эфире со своими поклонниками и фрагмент записи этой встречи разместила на своей странице в Twitter.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес объяснила, что набрала лишний вес из-за того, что принимает лекарство от волчанки. Именно они привели к резким колебаниям веса.

"Когда я принимаю лекарства, в моем организме содержится много воды и это нормально. Когда я перестаю их пить, я, как правило, худею... Я просто хотела подбодрить всех, кто чувствует какой-то стыд за то, какой путь они проходят, когда никто не знает, что происходит на самом деле", — сказала Селена.

Selena Gomez живет на TikTok, чтобы послать сообщения о своих телах. Ці розмови про її здоров'я, медицина для lupus и как они чувствуют себя в его организме. pic.twitter.com/JL3hIArShB — Selena Gomez News (@OfficialSGnews) February 16, 2023

Вместе с тем, звезда отметила, что не считает себя моделью и никогда не хотела ею быть. А всех, кому не нравится ее внешний вид, она попросила покинуть ее соцсети.

"Я хочу, чтобы люди помнили, что они хорошие и замечательные. Да, у нас бывают дни, когда мы, возможно, чувствуем себя паршиво. Но я предпочитаю быть здоровой и заботиться о себе. Принимать лекарства – это важно, я верю, что именно они мне помогают... Я люблю вас, друзья, спасибо за поддержку и понимание. А те, кому это не нравится, уходите, потому что, честно говоря, я не верю в стыд людей из-за своего тела", — подчеркнула Гомес.

Селана Гомес в 2019 году / Фото: Associated Press

Селена Гомес в 2019 году / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно Селена Гомес посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус", на которой появилась с новыми формами.

Селена Гомес на премии "Золотой глобус 2023" / Фото: Associated Press

Заметим, что впервые Селена Гомес рассказала о том, что у нее аутоиммунная волчанка, в 2014 году. С тех пор певица лечится и даже проходила курс химиотерапии. В 2018 году артистка перенесла психоз, после чего у нее диагностировали биполярное расстройство. Гомес лечилась такими препаратами, из-за которых, по ее словам, она не сможет родить ребенка.

Читайте также: