Селена Гомес оконфузилась сплетнями о 76-летней Мерил Стрип и ее "любовнике"

Селена Гомес, Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press

Реклама

Американская певица Селена Гомес оконфузилась сплетнями о личной жизни голливудской актрисы Мерил Стрип.

Произошло это во время торжественной церемонии вручения премии "Эмми". В зале Селена Гомес сидела рядом с канадским актером Мартином Шортом, с которым вместе снимается в телесериале "Убийство в одном здании". В какой-то момент исполнительница решила подсмотреть за коллегой, а если конкретнее - в его телефон. После этого Гомес надула губы, повернулась к своему жениху Бенни Бланко и что-то ему сказала.

Конечно же, в Сети нашлись те, кто быстро расшифровал слова артистки. Как передает People, она сказала: "Мартин пишет Мерил". Что интересно, Шорта и Стрип, которая тоже играет в сериале "Убийство в одном здании", еще с 2024 года подозревают в романе. Тем временем реакция Селены Гомес на их переписку только добавила масла в огонь.

Реклама

Селена Гомес - справа, а Мартин Шорт - слева / © Associated Press

К слову, Селену Гомес не впервые ловят на сплетнях. В прошлом году на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" исполнительница сплетничала с подругой Тейлор Свифт об отношениях актера Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер. Очевидно, инцидент ничему не научил артистку.

Напомним, Селена Гомес страдает от неизлечимой болезни - волчанки. Недавно артистка рассказала о трудностях, с которыми сталкивается из-за недуга.