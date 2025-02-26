Селена Гомес ошеломила эффектным похудением и раскрыла, как ей это удалось

Тем временем некоторые поклонники звезды обвинили ее в употреблении препаратов для диабетиков не по назначению.

Американская певица Селена Гомес ошеломила эффектным похудением.

На днях звезда появилась на премии Гильдии киноактеров. Исполнительницу было просто не узнать. В частности, артистка просто удивила своим эффектным похудением. Артистка выбрала черное вечернее платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру, а изящные ключицы и узкая талия говорили сами за себя.

Конечно, поклонники звезды были просто ошеломлены ее перевоплощением. Фанаты засыпали Селену Гомес комплиментами и отмечали, что она выглядит просто непревзойденно.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Однако не все пользователи положительно оценили перемены исполнительницы. Многие фанаты обвинили Селену Гомес, что она, мол, похудела с помощью препарату для диабетиков "Оземпика". Певица не стала терпеть критику и прокомментировала, как ей удалось избавиться от лишних кило. По словам артистки, из-за проблем со здоровьем она набрала вес и теперь по той же причине похудела.

Селена Гомес говорит, что лекарство от волчанки и кишечная болезнь SIBO (заболевание желудочно-кишечного тракта) способствовало тому, что она так заметно изменилась, пишет Daily Mail.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Селена Гомес попала в скандал. Артистка записала слезливое видео, где поддержала мексиканцев, которых депортируют из США. В конце концов уже самой певице пригрозили депортацией. Исполнительница с иронией на это отреагировала.

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