Селена Гомес ошеломила страстным поцелуем с известным продюсером-другом Бибера

Американская певица Селена Гомес после официального подтверждения своих отношений с музыкальным продюсером Бенни Бланко страстно поцеловала его на известной кинопремии.

В своем фотоблоге артистка опубликовала откровенный снимок с новым бойфрендом. Так, они позировали где-то за кулисами торжественной церемонии кинопремии "Золотой глобус-2024". Оказавшись наедине на фоне коробок парочка не сдерживала себя в объятиях и поцелуях.

Гомес в красном платье и черном жакете уселась на колени Бланко и нежно охватила его шею. К слову, его образ тоже был изысканным. Продюсер предстал в черном костюме.

Селена Гомес и Бенни Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

К слову, звезда пришла поддержать свою подругу Тейлор Свифт в одной из номинаций. А для самой певицы, очевидно, главной наградой гламурного вечера стала любовь. Поэтому именно с этим намеком она подписала пикантную фотографию.

"Я выиграла", - в шутку написала Селена.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января отгремела церемония вручения награды "Золотой глобус-2024". Редакция сайта ТСН.ua уже обнародовала полный список победителей кинопремии.

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