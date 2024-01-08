Селена Гомес ошеломила страстным поцелуем с известным продюсером-другом Бибера

Парочка романтически провела время на престижной кинопремии.
Американская певица Селена Гомес после официального подтверждения своих отношений с музыкальным продюсером Бенни Бланко страстно поцеловала его на известной кинопремии.
В своем фотоблоге артистка опубликовала откровенный снимок с новым бойфрендом. Так, они позировали где-то за кулисами торжественной церемонии кинопремии "Золотой глобус-2024". Оказавшись наедине на фоне коробок парочка не сдерживала себя в объятиях и поцелуях.
Гомес в красном платье и черном жакете уселась на колени Бланко и нежно охватила его шею. К слову, его образ тоже был изысканным. Продюсер предстал в черном костюме.
К слову, звезда пришла поддержать свою подругу Тейлор Свифт в одной из номинаций. А для самой певицы, очевидно, главной наградой гламурного вечера стала любовь. Поэтому именно с этим намеком она подписала пикантную фотографию.
"Я выиграла", - в шутку написала Селена.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января отгремела церемония вручения награды "Золотой глобус-2024". Редакция сайта ТСН.ua уже обнародовала полный список победителей кинопремии.
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