Селена Гомес побила рекорд среди женщин по количеству подписчиков в Instagram

Певица и актриса Селена Гомес стала самой популярной женщиной в истории социальной сети Instagram.

В свои 30 лет исполнительница продолжает покорять не только сцену, но и соцсети. Так, Гомес уже опередила своих главных конкуренток Кайли Дженнер, Ким Кардашян, Бейонсе и других звезд за количество подписчиков.

Сейчас за аккаунтом Селены следят более 400 миллионов пользователей. А фотографии и видео, публикуемые исполнительницей, набирают до 30 миллионов лайков в короткие сроки. Впереди Гомес только футболисты Криштиано Роналду (более 500 млн подписчиков) и Лионель Месси (более 440 млн).

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Интересно, что накануне рекорда Селена как раз планировала отказаться от использования Instagram и других платформ, ведь не могла справиться с волной хейта. В частности, звезду начали активно критиковать после скандала с женой ее эксбойфренда Джастина Бибера, Хейли Бибера.

Также знаменитость много критиковали из-за лишнего веса. Недавно Селена обратилась к подписчикам и объяснила, что критика в ее адрес просто неуместна, ведь уже долгое время она принимает сильные препараты против волчанки.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

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