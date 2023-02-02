Селена Гомес поделилась честным фото без макияжа и фотошопа и показала недостатки кожи

Американская певица и актриса Селена Гомес одна из немногих селебритис, которая любит себя такой, какой есть и не боится демонстрировать свою естественную красоту.

В этот раз звезда на странице в Instagram поделилась с подписчиками серией снимков, на которых позирует без грамма макияжа и фотошопа. Кроме того, Селена не стала зарисовывать недостатки кожи или усовершенствовать в фоторедакторе свои волосы.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Поклонники поблагодарили своего кумира за откровенность: "естественную красота", "красивая как никогда", "Я восхищаюсь тобой, Селена. Ты вдохновляешь нас показывать красоту, которая есть внутри нас, в этой удушающей соцсети, как Instagram, где каждый должен быть идеальным и счастливым все время".

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Отметим, что ранее Селена Гомес с юмором отреагировала на упреки хейтеров, что она заметно набрала в весе. Как известно, объемы звезды начали обсуждать после ее появления на вручении премии "Золотой глобус", куда она пришла в длинном платье с пышными рукавами и открытым декольте.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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