Селена Гомес после свадьбы раскрыла тайное романтическое послание в платье

Селена Гомес

Американская певица Селена Гомес, которая недавно вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко, поделилась новыми свадебными фотографиями.

Фаны обратили внимание на второе платье артистки от Ralph Lauren. Образ оказался настоящим художественным шедевром: прозрачный шелковый кружевной наряд, украшенный 300 цветами ручной работы и хрустальными деталями, создавал нежный и одновременно роскошный вид.

Однако самый трогательный момент скрывался в деталях. На одном из кадров Селена подняла подол платья и показала маленькое сердце с вышивкой "S + B" — инициалы пары — и датой свадьбы. Такой символ стал личным посланием возлюбленном, спрятанным прямо в свадебном наряде.

Платье Селены Гомес

Наряд соединил в себе высокую моду и индивидуальность. Если первое платье Гомес было классическим, то второе отразило романтический и личный характер события.

