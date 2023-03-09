Селена Гомес растрогала архивным детским фото и обратилась к женщинам с важным советом

Американская певица и актриса Селена Гомес порадовала поклонников архивным контентом.

В своем Instagram артистка показала, как выглядела в детстве. Звезда опубликовала детское фото, на котором изображена улыбающейся с собранными в хвостик черными волосами и в желтой футболке. Также Селена обратилась к себе маленькой с важным посланием.

"Дорогая маленькая я, пожалуйста, не бойся просить помощи", — написала певица.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Соответствующий пост Селена опубликовала 8 Марта. Артистка в Международный день женщин дала совет девушкам.

"Я хочу, чтобы каждая из нас была нежной к себе. Напишите себе маленький важный совет и наклейте его на зеркало, чтобы напомнить себе, что вы достойны этого мира. Люблю вас", — отметила артистка.

Напомним, в последнее время Селена Гомес набрала вес. Многие пользователи Сети обращают на это внимание и хейтят певицу. Исполнительница не выдержала и объяснила причину своего лишнего веса.

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