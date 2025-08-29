Селена Гомес разорвала дружбу с Николой Пельтц: инсайдер назвал возмутительную причину

Селена Гомес и Никола Пельтц / © Associated Press

Американская певица Селена Гомес разорвала дружбу с моделью Николой Пельтц.

Фанаты уже давно заподозрили, что между знаменитостями пробежала черная кошка. В частности, они прекратили делиться совместными фото, Селена не присутствовала на повторной свадьбе Николы с Бруклином Бекхэмом, а та же пропустила девичник исполнительницы.

Наконец, инсайдер The Sun подтвердил, что модель и артистка действительно побили горшки. Источник говорит, что негативно на дружбу повлияло поведение именно Пельтц. Модель якобы постоянно пыталась привлечь к себе внимание на публичных мероприятиях, при этом не была приветливой с Гомес.

Селена Гомес / © Associated Press

«Было много напряженных моментов, например, во время ужинов и обедов, когда Никола пыталась сесть там, где фотографы могли бы получить лучший ракурс, и она была не очень приветливой к Селене, если люди не обращали на нее достаточно внимания», — говорит инсайдер.

Но еще больше возмутило Гомес, когда Пельтц начала рассказывать возмутительные сплетни о ней их общим друзьям. Наконец, певица пыталась помириться, но попытка оказалась тщетной. Тем временем Бруклин Бекхэм вообще ничего не делает, чтобы повлиять на поведение жены. По словам инсайдера, это привело к тому, что друзей у них становится все меньше и меньше.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

«Просто посмотрите на круг друзей Николы и Бруклина — он уменьшается каждую неделю. Некоторые люди отвернулись от них, потому что поняли, как ведет себя Никола, а Бруклин не делает много, чтобы изменить эту динамику», — подытожил инсайдер.

Напомним, тем временем вокруг Бруклина Бекхэма бушует его собственная семейная драма. Он прекратил общение со звездными родителями Викторией и Дэвидом Бекхэмами. Поговаривают, что не последнюю роль в этом сыграла Никола. Недавно подруга Пельтц вступилась за нее и раскрыла причину, почему Бруклин разорвал связи с родственниками.