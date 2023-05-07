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Селена Гомес разошлась с бойфрендом, с которым после тяжелого разрыва с Бибером впервые закрутила роман

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Селена Гомес разошлась с бойфрендом, с которым после тяжелого разрыва с Бибером впервые закрутила роман

Селена Гомес, Эндрю Таггарт / Фото: Associated Press

Экс-обранца артистки застали на свидании с другой.

Американская певица Селена Гомес разошлась с бойфрендом, диджеем группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом.

Об этом стало известно после того, как мужчину застали папарацци с другой девушкой. Эндрю выходил с таинственной незнакомкой с вечеринки в Майами и держал ее за руку.

Эндрю Таггарт с новой избранницей / © Getty Images
Эндрю Таггарт с новой избранницей / Фото: Getty Images

Между тем, еще в начале года Таггарт встречался с певицей Селеной Гомес. Поговаривали, что парочка серьезно настроена по отношению друг к другу. Они вместе ходили в развлекательные заведения и не скрывали свои отношения от публики.

Также инсайдер рассказывал, что Селена Гомес была очень сильно привязана к Эндрю, что ей постоянно хотелось проводить с ним время. В целом исполнительница не комментирует разрыв отношений с музыкантом.

Отметим, Эндрю Таггарт стал первым бойфрендом исполнительницы после ее тяжелого разрыва с певцом Джастином Бибером.

Между тем, Селена Гомес достигает другие вершины. Недавно артиста стала самой популярной женщиной в Instagram. Певица в социальной сети насчитывает более 414 миллионов подписчиков.

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Дата публикации
Просмотры
400
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