Селена Гомес с размахом отгуляла девичник на роскошном курорте

Селена Гомес / © instagram.com/selenagomez

Реклама

Американская певица Селена Гомес отгуляла девичник.

Исполнительница вместе с подругами устроила роскошное празднование. Девичник артистки прошел на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Празднование было тематическим. Комната Селены Гомес была украшена воздушными шариками с надписью на английском языке "невеста", а также в форме белых сердец. Кроме того, певицу ждала белая пижама с перьями.

Девичник Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

Вместе с подругами исполнительница развлекалась на яхте. Конечно, артистка надевала фату - символ невесты. На вечеринке Селена Гомес примерила несколько образов - белые разнообразные мини-платья, а также купальник. Кстати, можно было разглядеть изрядно похудевшую фигуру исполнительницы.

Реклама

Селена Гомес / © instagram.com/selenagomez

Поскольку и Селена Гомес, и ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, отгуляли вечеринки по случаю свадьбы, то можно предположить, что вскоре пара официально заключит брак.

Селена Гомес / © instagram.com/selenagomez

Отметим, возлюбленный исполнительница сделал ей предложение в декабре 2024 года. Для Селены Гомес этот брак станет первым. До помолвки пара встречалась более года.

Напомним, недавно стало известно, что Селена Гомес разорвала дружбу с подружкой, моделью Николой Пельтц. Инсайдер раскрыл причину их ссоры.