Селена Гомес с размахом отгуляла девичник на роскошном курорте
В декабре Селена Гомес обручилась со своим бойфрендом. А это вскоре у пары, похоже, будет свадьба.
Американская певица Селена Гомес отгуляла девичник.
Исполнительница вместе с подругами устроила роскошное празднование. Девичник артистки прошел на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Празднование было тематическим. Комната Селены Гомес была украшена воздушными шариками с надписью на английском языке "невеста", а также в форме белых сердец. Кроме того, певицу ждала белая пижама с перьями.
Вместе с подругами исполнительница развлекалась на яхте. Конечно, артистка надевала фату - символ невесты. На вечеринке Селена Гомес примерила несколько образов - белые разнообразные мини-платья, а также купальник. Кстати, можно было разглядеть изрядно похудевшую фигуру исполнительницы.
Поскольку и Селена Гомес, и ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, отгуляли вечеринки по случаю свадьбы, то можно предположить, что вскоре пара официально заключит брак.
Отметим, возлюбленный исполнительница сделал ей предложение в декабре 2024 года. Для Селены Гомес этот брак станет первым. До помолвки пара встречалась более года.
Напомним, недавно стало известно, что Селена Гомес разорвала дружбу с подружкой, моделью Николой Пельтц. Инсайдер раскрыл причину их ссоры.