Селена Гомес с юмором ответила на замечание, что набрала лишний вес

Американская певица Селена Гомес ответила хейтерам, которые раскритиковали ее из-за лишнего веса.

В частности, обсуждение фигуры исполнительницы началось после церемонии вручения премии "Золотой глобус", где артистка появилась в длинном платье, с пышными рукавами и открытым декольте. Бдительные пользователи заметили, что Селена набрала лишний вес.

Певица поспешила ответить на замечания хейтеров. Когда Гомес возвращалась с церемонии награждения, то в прямом эфире TikTok с сарказмом ответила, что набрала вес во время новогодних праздников. Артистка тоже добавила, что ничего страшного в этом не видит.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

"Я сейчас немного больше, чем обычно, потому что очень хорошо провела праздники", — прокомментировала Селена.

Напомним, ранее Селена Гомес делилась откровенными признаниями. Певица рассказывала, что никогда не сможет самостоятельно выносить и родить ребенка. Артистка объяснила, что это все из-за препаратов, которые она длительно принимала, когда лечилась от биполярного расстройства.

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