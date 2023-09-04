Селена Гомес серьезно травмировалась из-за длинного платья и перенесла операцию

Американская певица Селена Гомес испугала поклонников, когда появилась на фото в своем Instagram с гипсом на руке.

Сначала исполнительница не стала вдаваться в подробности и рассказала фанам только, что сломала руку и перенесла операцию.

Впрочем, позже Селена все же поделилась некоторыми подробностями. Оказалось, что певица получила серьезную травму из-за нарядов. Как рассказала Гомес в Ellen K Morning Show, она споткнулась через длинное платье и упала. По словам певицы, ей повезло, что она не ударилась лицом.

"Я бы хотела, чтобы у меня была действительно крутая история о том, что я спасла чью-то жизнь или что-то подобное. Но я была в длинном платье — это было летнее платье — я шла от машины домой и споткнулась", — поделилась Селена.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

В своих соцсетях певица также поделилась фото, на которых показала не только гипс на руке, но и большие кровоподтеки на теле, возникшие в результате падения.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

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