Селена Гомес шокировала признанием, что из-за биполярного расстройства не сможет родить ребенка

Американская певица Селена Гомес призналась, что никогда сама не сможет родить ребенка.

Исполнительница поделилась, что все это из-за препаратов, которые ей пришлось долгое время принимать, чтобы справляться с биполярным расстройством.

Впрочем, знаменитость все же верит, что станет мамой, но уже другими доступными методами.

"Это то, что очень, очень беспокоит меня в моей жизни. Но мне суждено было иметь детей, и у меня они обязательно будут", – рассказала знаменитость в интервью Rolling Stone.

Отметим, у Селены Гомес был достаточно трудный период в жизни. В 2018 году артистка перенесла психоз, после чего у нее диагностировали биполярное расстройство. Знаменитость тогда лечилась в заведении, специализирующемся на нервных расстройствах. Звезда призналась, что она не слишком помнит тот период своей жизни, поскольку у нее была паранойя.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Друзья Селены, которые приходили к ней и волновались за свою подругу, просто не узнавали исполнительницу.

"Я думаю, что когда мне исполнилось чуть больше двадцати, настало по-настоящему темное время, когда я начала чувствовать, что не контролирую свои чувства — будь то хорошие или плохие. Начиналось с депрессии, потом переходило к изоляции. Я не хотела, чтобы кто-то разговаривал со мной. Мои друзья приносили мне еду, потому что любили меня, но никто из нас не знал, что это такое. Иногда я неделями лежала в постели. Мне нужно было сделать много сложной работы, чтобы признать, что у меня биполярное расстройство и научиться справляться с этим, потому что это не исчезнет", — поделилась артистка.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Отметим, ранее Селена Гомес рассказывала, что ее психологическое состояние ухудшилось из-за развития волчанки. Из-за болезни артистке пришлось в 2017 году произвести пересадку почки. Донором стала подруга Селены – Франсия Раиса.

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