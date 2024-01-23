Селена Гомес сравнила фото в купальнике с разницей в 10 лет и высказалась о своем лишнем весе

Артистка показала снимки до и после того, как она набрала лишние килограммы на фоне болезни.

Американская певица Селена Гомес показала свои снимки в купальнике, которые были сделаны с разницей в 10 лет.

Фотографиями исполнительница поделилась в своем Instagram. На первом фото 10-летней давности Селена предстала в бикини с принтом зебры. Певица позировала на фоне бассейна и хвасталась своей очень стройной и худощавой фигурой.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Второй снимок был сделан довольно недавно. Гомес появилась в черно-белом купальнике на фоне яхты. На фото исполнительница продемонстрировала свои стройные и пышные формы.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

К слову, знаменитость прокомментировала, что за последние годы ее фигура очень сильно изменилась, и она набрала немало килограммов. Артистка отметила, что уже никогда не будет выглядеть так, как раньше. Однако певица подчеркнула, что она гордится тем, что не стесняется быть собой.

"Я поняла, что больше никогда не буду так выглядеть… Я не идеальна, но я горжусь тем, кто я есть… Иногда я забываю, что быть собой – это нормально", — прокомментировала артистка.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Отметим, Селена Гомес набрала вес на фоне тяжелой болезни. В 2014 году стало известно, что артистка страдает красной волчанкой. В 2017 году певица перенесла операцию по пересадке почки.

Напомним, недавно стало известно, что Селена Гомес не одинока. Артистка встречается с продюсером Бенни Бланко. Парочка не стесняется демонстрировать свои чувства на публике и вместе посещать светские мероприятия.

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