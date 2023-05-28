Селена Гомес устроила громкий скандал прямо на концерте Бейонсе в Париже

Певица Селена Гомес прилетела в Париж, чтобы поддержать свою коллегу, поп-диву Бейонсе, в ее мировом турне "Ренессанс".

Впрочем, не обошлось на шоу без скандала. Прямо перед началом шоу Селена устроила настоящий скандал на стадионе "Стад не Франс", где проходил концерт.

В Сети появилось видео, на котором разгневанная певица кричит на сопровождавшего ее мужчину по дороге в свое VIP-ложе.

Selena Gomez defended a fan from being pushed by her own security guard.❤️

Selena defended her fans so strongly!!! #SelenaGomez #PriyAnkit pic.twitter.com/H2nsK3VGTO — Forgella (@Forgella26) May 28, 2023

Что произошло на стадионе и почему возник конфликт, представители Селены пока не давали никаких объяснений. В то же время в Сети мнения фанатов разделились. Одни говорят, что звезда накричала на своего охранника из-за того, что они опаздывают, и она вынуждена идти через весь стадион в свое место. Зато другие уверяют, что Селена вступилась за своих фанов, ведь охранник грубо обращался с ними.

Напомним, что на днях на одном из концертов Бейонсе в рамках мирового тура также не обошлось без происшествий. Безумный фанат звезды так громко кричал, что она была вынуждена остановиться петь.

Читайте также: