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Селена Гомес устроила громкий скандал прямо на концерте Бейонсе в Париже

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1018
Время на прочтение
1 мин
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Селена Гомес устроила громкий скандал прямо на концерте Бейонсе в Париже

Селена Гомес устроила скандал на концерте Бейонсе

Артистка не поладила с охраной.

Певица Селена Гомес прилетела в Париж, чтобы поддержать свою коллегу, поп-диву Бейонсе, в ее мировом турне "Ренессанс".

Впрочем, не обошлось на шоу без скандала. Прямо перед началом шоу Селена устроила настоящий скандал на стадионе "Стад не Франс", где проходил концерт.

В Сети появилось видео, на котором разгневанная певица кричит на сопровождавшего ее мужчину по дороге в свое VIP-ложе.

Что произошло на стадионе и почему возник конфликт, представители Селены пока не давали никаких объяснений. В то же время в Сети мнения фанатов разделились. Одни говорят, что звезда накричала на своего охранника из-за того, что они опаздывают, и она вынуждена идти через весь стадион в свое место. Зато другие уверяют, что Селена вступилась за своих фанов, ведь охранник грубо обращался с ними.

Напомним, что на днях на одном из концертов Бейонсе в рамках мирового тура также не обошлось без происшествий. Безумный фанат звезды так громко кричал, что она была вынуждена остановиться петь.

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Дата публикации
Просмотры
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