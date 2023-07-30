Селена Гомес в розовом купальнике засветила пышный бюст во время отдыха на яхте

Звезда провела время в компании подруг.
Американская певица Селена Гомес показала, как развлекается на яхте со своими подругами.
Радостными кадрами по отдыху знаменитость поделилась в своих Instagram-stories. Подруги делали фото на память и пили коктейли. Гомес позировала на фоне голубых волн и наслаждалась солнечными лучами. Фотография певица оставила без подписей.
Для морского уикенда Селена избрала розовый купальник, открывший ее аппетитные формы. А также надела джинсовый комбинезон с шортами сверху. На некоторых кадрах Гомес вблизи похвасталась едва прикрытым пышным бюстом.
Напомним, недавно Селена отпраздновала свой 31-й день рождения. На громкую вечеринку певицы пришли звездные гости, такие как Пэрис Гилтон, Кристина Агилера и другие селебрити.
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