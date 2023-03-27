Селена Гомес в ярком купальнике похвасталась фигурой перед зеркалом

Американская певица Селена Гомес очаровала поклонников новой фотографией.

На своей странице в Instagram звезда Disney поделилась фото в стиле ретро, на котором показала свою красивую фигуру и пышный бюст в ярком фиолетово-розовом купальнике. Благодаря архивному фото фаны вспомнили, как выглядела Гомес с белокурыми волосами.

"Ностальгирую по блондинке Сел. Лето приближается! Столько интересных вещей впереди!", — подписала кадр в зеркале певица.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Звезда получила под своей публикацией более 19 миллионов лайков от фанов и коллег. Однако один из них привлекла внимание пользователей Сети. Свой "лайк" под фото Селены оставила и жена экс-бойфренда певицы Джастина Бибера, Хейли Бибер. Для многих такой жест со стороны модели стал полной неожиданностью, ведь на днях знаменитости имели серьезный конфликт.

Скандал между звездами накалился настолько, что фаны Селены начали угрожать Хейли смертью. С остальными Гомес обратилась к своим подписчикам и попросила прекратить писать эти ужасные сообщения жене Бибера.

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