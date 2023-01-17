Селена Гомес впервые после тяжелого разрыва с Джастином Бибером закрутила новый роман

Американская певица Селена Гомес впервые после разрыва с музыкантом Джастином Бибером закрутила новый роман.

Избранником певицы стал 33-летний диджей группы The Chainsmokers Эндрю Таггарт. Как рассказал инсайдер изданию US Weekly, влюбленные весело проводят время вместе. Селена и Эндрю в паре посещают разные развлекательные заведения и не пытаются прятаться от публики.

Эндрю Таггарт / Фото: Associated Press

"Они не пытаются скрыть свой роман, тайно посещая частные клубы, однако ведут себя непринужденно и сдержанно", — поделился близкий к окружению Селены источник.

Также инсайдер рассказал, что Гомес настолько привязана к своему избраннику, что едва может оторваться от него.

"Селена привязана к возлюбленному, ей тяжело оторвать от него руки", — добавил источник.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Отметим, долгое время Селена встречалась с певцом Джастином Бибером. Пара то ссорилась и расходилась, то снова мирилась. Окончательно они разорвали отношения в марте 2018 года. С тех пор исполнительница ни с кем не встречалась.

Напомним, на днях Селену Гомес раскритиковали из-за лишнего веса. Артистка саркастически ответила на хейт и объяснила, почему набрала килограммы.

Читайте также: