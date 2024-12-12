Селена Гомес впервые выходит замуж и показала обручное колько с огромным бриллиантом

Артистка решилась на официальный брак с возлюбленным после более чем года отношений.

Американская певица Селена Гомес объявила радостною новость, что впервые выходит замуж.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Женихом исполнительницы стал продюсер Бенни Бланко, с которым она находится в отношениях с июля 2023 года.

Селена Гомес выходит замуж / Фото: instagram.com/selenagomez

Бойфренд артистки сделал предложение ей во время их пикника. Селена Гомес опубликовала фото, на которых она сидит на одеяле и любуется новым украшением на безымянном пальце. Конечно, певица вблизи показала и само обручальное кольцо. Бенни Бланко предложил Селене Гомес стать его женой и подарил украшение с немалым бриллиантом в центре, а также множеством маленьких вдоль ободка.

Селена Гомес выходит замуж / Фото: instagram.com/selenagomez

"Навсегда начинается сейчас", – поделилась своими эмоциями счастливая артистка.

Селена Гомес выходит замуж / Фото: instagram.com/selenagomez

В комментариях знаменитости и поклонники исполнительницы сразу же начали ее поздравлять с новым статусом. Артистке желали счастливой семейной жизни и отмечали, что очень рады за нее и ее новоиспеченного жениха.

Дорогая, поздравляю! (Дженнифер Энистон)

Да, я буду дружкой! (Тейлор Свифт)

Поздравляю, красавица! (Сьюки Уотерхауз)

Селена Гомес выходит замуж / Фото: instagram.com/selenagomez

Напомним, недавно украинская певица Кристина Христонько сообщила, что выходит замуж. Артистка показывала, как бойфренд с размахом сделал предложение ей.

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