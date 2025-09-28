Селена Гомес впервые вышла замуж и устроила свадьбу в ретро-стиле

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера и автора песен Бенни Бланко, он же Бенджамин Левин.

Трогательными кадрами с важного дня звезда поделилась у себя в Instagram. На них пара без гостей гуляет по двору дома в изысканной одежде — Селена выбрала для себя длинное, нежно-кремовое платье без рукавов и акцентом на верхнюю часть наряда, а Бенни — классический черный костюм и галстук-бабочку. В качестве свадебного букета певица выбрала скромные ландыши, которые хорошо подчеркнули элегантный образ.

Свадьба Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

Свадьба Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

Свадьба Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

Стоит отметить, что фото звезды были сделаны с помощью популярных сейчас фотокамер мгновенной печати. Это придало изображениям еще больше шарма и винтажности. Фотографии Селена дополнила короткой надписью с белыми сердечками. Под постом исполнительница отметила дату их с возлюбленным свадьбы: "9.27.2025".

Свадьба Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

Свадьба Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

Свадьба Селены Гомес / © instagram.com/selenagomez

В комментариях фанаты артистки были в восторге от этой новости. Поклонники начали поздравлять звездную пару и присылать сотни теплых и приятных слов:

Боже мой! Это просто замечательно! Мои поздравления!

Очень счастлив за вас! Невероятно вас люблю…

Ты просто сияешь! Поздравляю вас и желаю жизни, наполненной любовью и счастьем

Напомним, недавно Селена Гомес откровенно рассказала об испытаниях, с которыми сталкивается из-за своей неизлечимой болезни. Певица поделилась, как недуг влияет на ее ежедневную жизнь и эмоциональное состояние.