Селена Гомес взбудоражила воображение фанов фотографиями в красном нижнем белье

Американская певица Селена Гомес очаровала поклонников новыми фотографиями в своем блоге.

Звезда поделилась соблазнительными кадрами на своей странице в Instagram. На селфи Селена показалась в постели, позируя в красном нижнем белье, открывшем пышный бюст знаменитости. Гомес не стала делать макияж, а воспользовалась специальными фильтрами, которые сделали кожу звезды более загорелой и подчеркнули ее черты.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

"Загорать до того, как я загорю", — подписала фото Селена.

После таких откровенных кадров поклонники певицы засыпали ее комментариями: "После этого сообщения стало горячо", "Вау, просто шикарная", "Селена действительно секси", "Как можно быть такой красивой?", "Нереальная".

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Отметим, что в последнее время Селена часто радует любителей новых фото. На днях исполнительница показалась на яхте и продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

Читайте также: