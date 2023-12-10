Селена Гомес закрутила новый роман и рассекретила известного бойфренда – друга ее экса Бибера

Исполнительница больше не одинока.
Американская певица Селена Гомес официально подтвердила, что закрутила новый роман.
В своем Instagram знаменитость объявила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Исполнительница отметила, что их отношениям уже полгода.
Также Селена опубликовала счастливое фото с возлюбленным, где она нежно прижалась к нему. Хотя лицо бойфренда артистка не стала показывать, однако борода, вьющиеся волосы и браслеты на руке указывают именно то, что это Бенни.
Также Гомес опубликовала снимок, где похвасталась драгоценным кольцом на безымянном пальце. Кстати, на украшении красуется немалая английская буква "B", а именно с нее начинается имя и фамилия Бенни Бланко.
"Я никогда не была счастливее. Он — лучшее, что когда-либо случалось со мной", — писала артистка в фотоблоге.
К слову, Бенни Бланко известен тем, что он музыкальный продюсер. Он сотрудничал со многими мировыми знаменитостями, среди которых Эд Ширан, Кэти Перри, Бритни Спирс, The Weeknd, Джастин Бибер и многие другие. Кстати, с Бибером Бланко вообще дружит.
Отметим, Селена Гомес с 2011 года по 2018 год встречалась с канадским певцом. Пара то расходилась, то мирилась. В конце концов, в 2018 они окончательно порвали. Для Селены Гомес это был болезненный разрыв с возлюбленным.
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