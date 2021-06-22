Селена Гомес заявила, что ее отношения с Бибером и The Weeknd были обречены: "Меня прокляли"

Звезда объяснила, почему все ее отношения были неудачными.
Американская певица Селена Гомес, которая на днях украсила сразу две обложки июльских выпусков Vogue, прокомментировала свою личную жизнь.
В интервью Vogue Australia 28-летняя звезда объяснила, почему ее отношения с известными музыкантами Джастином Бибером и The Weeknd оказались неудачными.
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Так, по словам артистки, она в каких отношениях никогда не чувствовала себя равной своим партнерам.
"Я была очень молода и позволяла собой пользоваться в отношениях. В основном все мои прошлые романы были такими, будто меня прокляли", — поделилась Селена.
Интересно, что свою косметическую линию Rare (редкая) Гомес назвала так, чтобы как-то оправдаться в собственных глазах.
"Наверное, мне нужно было найти это слово, я чувствовала себя все хуже и хуже. В паре с кем-то я никогда не была по-настоящему ценной", — добавила певица.
Сейчас по словам певицы она четко знает, чего хочет от следующих отношений.
"Я хочу, чтобы это было искренне и по-настоящему. Надеюсь, что обойдется без зависимости, беспорядочных связей и отсутствия общения. Когда вы становитесь старше, вы находите людей, которые действительно вам подходят и с которыми вы на одной волне", — подытожила артистка.
Напомним, ранее тяжелая Селена Гомес в купальнике украсила страницы известного глянца. Певица стала героиней апрельского номера журнала Vogue.