Селена Гомес трогательно поздравила Бенни Бланко с 38-летием и показала их нежные фото

Селена Гомес и Бенни Бланко / © instagram.com/selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес публично обратилась к своему мужу — музыкальному продюсеру Бенни Бланко — по случаю его дня рождения. 8 марта артисту исполнилось 38 лет.

В своем аккаунте в Instagram звезда поделилась серией личных фотографий с любимым. Среди них ранее не опубликованные фото с их свадьбы, атмосферные снимки с различных мероприятий, которые пара посещала вместе, а также простые и искренние моменты из повседневной жизни. Такие домашние и непринужденные кадры лишь подчеркнули близость влюбленных и добавили публикации особую нежность.

Публикацию артистка сопроводила коротким, но очень эмоциональным поздравлением.

«С днем рождения, любимый. Люблю тебя всем своим сердцем», — написала она.

Впрочем, отношения звездной пары до сих пор активно обсуждают в Сети. Часть поклонников Гомес поддерживает ее выбор, однако есть и те, кто не скрывает скепсиса относительно союза певицы с продюсером. Несмотря на это, сама артистка неоднократно демонстрирует, что чувствует себя счастливой рядом с мужем и не обращает внимания на мнение посторонних.

