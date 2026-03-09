- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
350
- 350
1 мин
- 1 мин
Селена Гомес трогательно поздравила Бенни Бланко с 38-летием и показала их нежные фото
Звезда растрогала Сеть теплыми кадрами с любимым в день его рождения.
Американская певица и актриса Селена Гомес публично обратилась к своему мужу — музыкальному продюсеру Бенни Бланко — по случаю его дня рождения. 8 марта артисту исполнилось 38 лет.
В своем аккаунте в Instagram звезда поделилась серией личных фотографий с любимым. Среди них ранее не опубликованные фото с их свадьбы, атмосферные снимки с различных мероприятий, которые пара посещала вместе, а также простые и искренние моменты из повседневной жизни. Такие домашние и непринужденные кадры лишь подчеркнули близость влюбленных и добавили публикации особую нежность.
Публикацию артистка сопроводила коротким, но очень эмоциональным поздравлением.
«С днем рождения, любимый. Люблю тебя всем своим сердцем», — написала она.
Впрочем, отношения звездной пары до сих пор активно обсуждают в Сети. Часть поклонников Гомес поддерживает ее выбор, однако есть и те, кто не скрывает скепсиса относительно союза певицы с продюсером. Несмотря на это, сама артистка неоднократно демонстрирует, что чувствует себя счастливой рядом с мужем и не обращает внимания на мнение посторонних.
Напомним, недавно Джастин Бибер на фоне слухов о разводе сказал, кто для него лучшая компания. Артист показал, как вместе с женой отпраздновал 32-летие.