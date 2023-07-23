Селене Гомес – 31: звезда показала, как в мини-платье отгуляла свой праздник с Пэрис Хилтон и Кристиной Агилерой

Исполнительница устроила громкую вечеринку, куда позвала друзей.
Американская певица Селена Гомес показала поклонникам, как отметила день рождения.
22 июля артистке исполнился 31 год. По этому случаю Гомес устроила громкую вечеринку, на которую пригласила друзей и близких. В частности, поздравить именинницу пришли и звездные коллеги – певица Кристина Агилера и светская львица Пэрис Хилтон.
Минувшим вечером Селена предстала в ярком мини-платье красного цвета, образ артистка дополнила туфлями на шнуровке и прической с подобранными волосами.
Гости много общались и танцевали, а в конце вечера именинницу ждал огромный праздничный торт, выполненный в красно-белых цветах. Отметим, что на свой день рождения артистка просила вместо подарков своих друзей и фанов донатить в фонд, который занимается психическим здоровьем молодых людей.
Напомним, что в начале июля Селена Гомес взбудоражила воображение поклонников, снявшись в красном нижнем белье. Звезда наделала пикантных селфи в постели.
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