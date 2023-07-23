Селене Гомес – 31: звезда показала, как в мини-платье отгуляла свой праздник с Пэрис Хилтон и Кристиной Агилерой

Американская певица Селена Гомес показала поклонникам, как отметила день рождения.

22 июля артистке исполнился 31 год. По этому случаю Гомес устроила громкую вечеринку, на которую пригласила друзей и близких. В частности, поздравить именинницу пришли и звездные коллеги – певица Кристина Агилера и светская львица Пэрис Хилтон.

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Минувшим вечером Селена предстала в ярком мини-платье красного цвета, образ артистка дополнила туфлями на шнуровке и прической с подобранными волосами.

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Гости много общались и танцевали, а в конце вечера именинницу ждал огромный праздничный торт, выполненный в красно-белых цветах. Отметим, что на свой день рождения артистка просила вместо подарков своих друзей и фанов донатить в фонд, который занимается психическим здоровьем молодых людей.

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие / Фото: instagram.com/selenagomez

Напомним, что в начале июля Селена Гомес взбудоражила воображение поклонников, снявшись в красном нижнем белье. Звезда наделала пикантных селфи в постели.

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