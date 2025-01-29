Селене Гомес пригрозили депортацией из США: певица с иронией отреагировала

Соответствующие угрозы артистка начала получать после ее видео, где она поддержала мексиканцев, которых депортируют с Америки.

Американской певице Селене Гомес пригрозили депортацией из США.

Соответствующие угрозы посыпались в сторону артистки после ее недавнего ролика. Исполнительница в Instagram опубликовала видео, где со слезами на глазах поддержала мексиканцев. Дело в том, что новый президент США Дональд Трамп решительно настроен против нелегальных мигрантов. Он уже подписал соответствующий указ об их депортации. Тем временем Селена Гомес расплакалась из-за таких действий Трампа. Артистка записала видео, где в слезах поддержала мексиканцев, которые, как она говорит, убегают от бедности и насилия.

"Я просто хотела сказать, что мне очень жаль. Все мои люди подвергаются нападениям, дети. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что-то сделать, но я не могу. Я не знаю, что делать", — говорит артистка.

Правда, впоследствии Селена Гомес удалила видео, однако оно успело распространиться по Сети. На ролик уже отреагировали в своем аккаунте в X в кандидат в сенаторы США Сэм Паркер. Он пригрозил артистке, что ее тоже следует депортировать, ведь она, мол, не ценит американское гражданство.

Селена Гомес ответила ему. Певица иронически поблагодарила "за смех" и "за угрозы".

"О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозы", — отрезала артистка.

Пост Селены Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Отметим, у Селены Гомес есть мексиканские корни. В 1970-х годах ее бабушка и дедушка по линии отца эмигрировали в Техас из мексиканского города Монтеррей. Артистка этого никогда не стыдилась. Более того, она называет себя "американо-мексиканкой в третьем поколении".

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