Селеста Барбер на четвереньках в леопарде и с грязными ногами потролила Ирину Шейк

Селеста Барбер на четвереньках в леопарде и с грязными ногами потролила Ирину Шейк

Актриса повторила эротическое фото модели.

Известная австралийская актриса и комик Селеста Барбер в который раз насмешила фанов забавным фото.

39-летняя юмористка, которая известна своими пародиями на мировых знаменитостей, на этот раз повторила пикантный снимок модели Ирины Шейк.

На оригинальной фотографии звезда появилась на капоте машины в купальнике на четвереньках. Шейк спустила шорты, обнажив упругие ягодицы. Селеста смешно сымитировала позу актрисы, засветив грязные ноги.

instagram.com/celestebarber

"Хорошо, спасибо", — написала юмористка.

Пользователи, увидев снимок, взорвались комментариями. Фаны писали, что пародия их изрядно насмешила.

Ох, Селеста, это как раз то, что мне сегодня нужно

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