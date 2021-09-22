Селеста Барбер на четвереньках в леопарде и с грязными ногами потролила Ирину Шейк

Актриса повторила эротическое фото модели.
Известная австралийская актриса и комик Селеста Барбер в который раз насмешила фанов забавным фото.
39-летняя юмористка, которая известна своими пародиями на мировых знаменитостей, на этот раз повторила пикантный снимок модели Ирины Шейк.
На оригинальной фотографии звезда появилась на капоте машины в купальнике на четвереньках. Шейк спустила шорты, обнажив упругие ягодицы. Селеста смешно сымитировала позу актрисы, засветив грязные ноги.
"Хорошо, спасибо", — написала юмористка.
Пользователи, увидев снимок, взорвались комментариями. Фаны писали, что пародия их изрядно насмешила.
- Ох, Селеста, это как раз то, что мне сегодня нужно
- Грязная нога особенно порадовала
- Вторая фотография лучше, чем первая. Клянусь
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