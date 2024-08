Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее хита в предвыборной кампании без разрешения

Канадская певица Селин Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в несанкционированном использовании ее хита в своей предвыборной кампании.

В частности, в Америке сейчас готовятся к избирательной гонке. Дональд Трамп является одним из кандидатов в президенты. На днях в политике состоялся митинг в Бозмене в штате Монтана в рамках предвыборной кампании. Перед появлением Трампа на сцене собравшимся включили видео, где Селин Дион пела свой хит My Heart Will Go On, который в свое время был саундтерком к фильму "Титаник".

Трамп без разрешения использовал песню Селин Дион в предвыборной кампании: певица отреагировала

Однако, как оказалось, Трампу никто разрешения на использование композиции не давал. Об этом сообщила команда певицы в Instagram. Как призналась Селин Дион, она возмущена, что Трамп несанкционированно использует ее песни в своих целях.

"Команда управления Селин Дион и ее лейбл узнали о несанкционированном использовании видео, записи, музыкального исполнения и образа Селин Дион на митинге Трампа в Монтане. Никаким образом это использование не санкционировано, и Селин Дион не поддерживает такое или подобное использование", — говорится в сообщении команды артистки.

Реакция Селин Дион на поступок Дональда Трампа / Фото: instagram.com/celinedion

Напомним, что Селин Дион редко появляется на публике, не выпускает новых песен и не дает концерты. Дело в том, что у исполнительницы диагностировали синдром мышечной скованности. Недавно звезда показывала жуткое видео, как у нее случился приступ неизлечимой болезни.

Читайте также: