Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее хита в предвыборной кампании без разрешения

Артистка возмущена таким поступком кандидата в президенты США.
Канадская певица Селин Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в несанкционированном использовании ее хита в своей предвыборной кампании.
В частности, в Америке сейчас готовятся к избирательной гонке. Дональд Трамп является одним из кандидатов в президенты. На днях в политике состоялся митинг в Бозмене в штате Монтана в рамках предвыборной кампании. Перед появлением Трампа на сцене собравшимся включили видео, где Селин Дион пела свой хит My Heart Will Go On, который в свое время был саундтерком к фильму "Титаник".
Однако, как оказалось, Трампу никто разрешения на использование композиции не давал. Об этом сообщила команда певицы в Instagram. Как призналась Селин Дион, она возмущена, что Трамп несанкционированно использует ее песни в своих целях.
"Команда управления Селин Дион и ее лейбл узнали о несанкционированном использовании видео, записи, музыкального исполнения и образа Селин Дион на митинге Трампа в Монтане. Никаким образом это использование не санкционировано, и Селин Дион не поддерживает такое или подобное использование", — говорится в сообщении команды артистки.
Напомним, что Селин Дион редко появляется на публике, не выпускает новых песен и не дает концерты. Дело в том, что у исполнительницы диагностировали синдром мышечной скованности. Недавно звезда показывала жуткое видео, как у нее случился приступ неизлечимой болезни.
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