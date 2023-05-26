Селин Дион отменила мировое турне из-за неизлечимой неврологической болезни

Канадская певица Селин Дион обратилась к своим поклонникам с нелестной новостью.

Несмотря на тяжелую болезнь, синдром мышечной скованности, которую артистке диагностировали в 2022 году, она планировала встретиться с фанами во время своего мирового концертного турне. Однако борьба с недугом оказалась более сложной.

В Instagram Селин сообщила, что вынуждена отменить тур из-за плохого самочувствия. Звезда планирует продолжить лечение и в будущем все же хочет порадовать поклонников своим выступлением.

"Мне очень жаль снова вас всех разочаровывать. Я прилагаю все усилия, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень тяжелыми, даже когда ты готов на все 100%. Это несправедливо по отношению к вам — откладывать концерты, и хотя это разбивает мне сердце, будет лучше, если мы отменим все сейчас, пока я не буду действительно готова вернуться на сцену... Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь... и я не могу дождаться, когда увижу вас снова!, Селин...", — обратилась к своей аудитории Дион.

Напомним, что о своей болезни Селин Дион со слезами на глазах сообщила в декабре 2022 года. Знаменитость сообщила, что синдром мышечной скованности или, как его еще называют, синдром ригидности – очень тяжелое и редкое заболевание, с ним сталкивается всего один человек на миллион. Заболевание вызывает спазмы в теле звезды и не разрешает ей полноценно петь.

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