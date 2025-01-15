Селин Дион показалась сразу с тремя сыновьями и ошеломила их взрослым видом

Канадская певица Селин Дион впервые за длительное время показалась сразу с тремя сыновьями.

Семейным снимком исполнительница поделилась в своем Instagram. На фото артистка с сыновьями позировала на крыльце. Они все были одеты в светлую одежду и сидели на скамейке на фоне новогоднего декора. Тем временем пользователи отметили, что 24-летний Рене-Чарльз и 14-летние близнецы Эдди и Нельсон выглядят очень взросло.

Селин Дион с сыновьями / Фото: instagram.com/celinedion

К слову, семейным снимком Селин Дион поделилась не по радостному поводу. Артистка с сыновьями почтила память покойного мужа Рене Анджели, который умер 14 января 2016 года от осложнений, вызванных раком. Исполнительница трогательно обратилась к покойному возлюбленному и отметила, что им не верится, что уже прошло девять лет. Селин Дион подчеркнула, что всегда будет уважать своего мужа и будет скучать по нему.

"Рене, мы не можем поверить, что тебя нет уже девять лет. Не проходит ни одного дня, чтобы мы не чувствовали твое присутствие, Рене-Чарльз, Эдди, Нельсон и я. Ты был моим величайшим чемпионом, моим партнером и тем, кто всегда видел во мне самое лучше. Я уважаю тебя и всегда буду скучать по тебе... Мы тебя любим", — написала артистка.

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