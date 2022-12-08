Селин Дион со слезами на глазах сообщила о неизлечимой болезни: "Страдает 1 человек на миллион"

Канадская певица Селин Дион сообщила поклонникам грустную новость.

Так, у звезды обнаружили редкую болезнь – синдром мышечной скованности, которым страдает 1 человек на миллион. Об этом артистка рассказала в эмоциональном видео, которое разместила на странице в Instagram.

Не сдерживая слез, в своем обращении к поклонникам, Дион сообщила, что из-за болезни вынуждена отменить свои концерты в Европе, которые планировала на февраль.

"Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, которое называется синдром ригидности, им страдает 1 человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что оно вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности во время ходьбы и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале", — сказала в видео артистка.

В настоящее время лекарства от этой болезни не изобретены, однако есть препараты, которые помогают замедлить ее прогрессирование. Селин Дион поделилась, что сосредоточит все свое внимание на здоровье и что с ней работают лучшие врачи, которые помогают ей в борьбе с недугом:

"Чтобы снова связаться с вами, у меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем здоровье в этот момент, и я надеюсь, что я – на пути к выздоровлению. Это моя цель и я делаю все возможное, чтобы восстановить силы", — сказала фанам певица.

Отметим, что впервые о проблемах со здоровьем у Селин Дион стало известно в январе, когда она отменила свой тур по Северной Америке с 9 марта по 22 апреля. Тогда представители артистки сообщили, что у звезды "сильные и постоянные спазмы мышц", на восстановление которых она тратит слишком много сил и времени.

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