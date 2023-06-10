Сэм Асгари показал счастливую Бритни Спирс на кадрах с их свадьбы в первую годовщину

Американская певица Бритни Спирс и ее муж, фитнес-тренер и модель Сэм Асгари, похоже, счастливы вместе

9 июня звездные супруги отпраздновали первую годовщину брака. По случаю праздника Сэм решил публично поздравить свою вторую половинку и поделился романтическими кадрами по их свадьбе.

На одном из фото у сторис в Instgaram муж Бритни показал их руки с кольцами, сделанное в салоне авто.

"С первой годовщиной меня и мою лучшую половину", — написал Асгари.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

Также муж певицы поделился трогательным видео с церемонии. На архивных кадрах счастливая Бритни демонстрировала красивое свадебное платье и позировала с улыбкой в роскошной карете, украшенной цветами, по дороге к жениху. Очаровали фанатов и нежные поцелуи супругов у алтаря.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

"Год женат на женщине моей мечты. Счастливой годовщины, моя любовь", — обратился к Бритни Сэм.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

А вот романтических кадров и поздравлений от самой Бритни поклонники так и не увидели, ведь звезда еще раз без предупреждения удалила свою страницу в социальных сетях.

Напомним, что свадьба Бритни Спирс и Сэм Асгари состоялась в Таузенд-Окс в Калифорнии. Среди приглашенных гостей на церемонии присутствовали дизайнер Донателла Версаче, светская львица Пэрис Гилтон, актриса Дрю Бэрримор, певицы Селена Гомес и Мадонна.

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