Сэм Смит тайно обручился с бойфрендом: что известно об их 3-летних отношениях

Сэм Смит

Известный британский певец Сэм Смит случайно рассекретил свою помолвку с бойфрендом, модельером Кристианом Кованом.

Произошло это во время бала Института костюма Met Gala, который отгремел в Нью-Йорке, США. Сэм Смит и Кристиан Кован были среди приглашенных гостей. Конечно же, они не остались без внимания публики. Но не только их образы были интересными, но и разговоры.

Как пишет Page Six, инсайдер стал свидетелем интересной беседы. Сэм Смит и Кристиан Кован якобы перед выходом на «красную дорожку» обсуждали свою тайную помолвку, состоявшуюся в отеле Mark.

«Насколько я понимаю, это была частная помолвка. Они на седьмом небе от счастья, и, насколько я слышал, очень влюблены!» — утверждает инсайдер.

Кристиан Кован и Сэм Смит

Отметим, Сэм Смит еще в 2014 году совершил каминг-аут. Известно, что в течение последних трех лет он находится в отношениях с модельером Кристианом Кованом. По крайней мере, именно в 2023-м их заметили вместе за прогулкой в Нью-Йорке, когда они прогуливались и дарили друг другу нежные поцелуи.

