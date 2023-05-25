Сэм Смит внезапно потерял голос прямо во время концерта и не смог больше петь

Известный британский певец Сэм Смит не смог отыграть концерт в Манчестере, который должен пройти в рамках европейского тура артиста.

Как рассказал в Instagram-stories сам исполнитель, он прямо на сцене потерял голос. Две композиции Сэм исполнил отлично, но уже на третий артист понял, что ему тяжело петь. На четвертой песне Смит потерял голос.

"Несколько недель назад я поборол вирус, и мы ездили по Европе и устраивали такие невероятные шоу. Во время саундчека я чувствовал себя хорошо и хотел подарить Манчестеру замечательное шоу с особым сюрпризом. Во время моей третьей песни я заметил что-то не так с моим голосом. Я молился, чтобы с голосом все будет хорошо, и я продолжил петь дальше, но на четвертой песне я почувствовал, что что-то не так", — пояснил певец.

Сэм Смит потерял голос во время концерта / Фото: instagram.com/samsmith

Сэм пошел за кулисы и попытался сделать все возможное, чтобы продолжить шоу. Однако это не принесло результатов. Наконец, концерт отменили, а зрителей попросили покинуть зал.

"Я пошел за кулисы и сделал все, чтобы восстановить свой голос, но ничего не удалось. Я не смог доиграть шоу до конца. Я люблю вас всех, мне жаль", — поделился Сэм.

Сэм Смит / Фото: Associated Press

Напомним, иногда с певцами на сцене случаются непредсказуемые ситуации. Вот как, например, украинская исполнительница Злата Огневич на днях упала на концерте. Артистку ослепил свет прожекторов и она оступилась.

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