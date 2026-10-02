Семен Горов рассказал о будущей профессии сына: где будет учиться 15-летний Иван

Семен Горов

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Украинский режиссёр Семен Горов рассказал о своём 15-летнем сыне Иване и его планах на будущее. Знаменитый отец признался, что мальчик уже интересуется творчеством и занимается актёрским мастерством.

Ивану сейчас 15 лет, а скоро исполнится 16. Парень учится в школе в Киеве и, несмотря на сложные обстоятельства, продолжает получать образование. В проекте «Наедине с Гламуром» Семен Горов отмечает, что сын мужественно держится и параллельно развивает свои творческие способности.

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«Пока он занимается актерским мастерством, творчеством, так сказать. А там посмотрим, как будет», — рассказал режиссёр в интервью Анне Севастьяновой.

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Семен Горов

Горов также рассказал, где он хотел бы видеть сына после окончания школы. В частности, режиссёр признался, что хотел бы, чтобы Иван остался в Украине и продолжил обучение здесь.

«Я бы, конечно, хотел, чтобы он остался. Очень хотел, чтобы он остался», — поделился Семен.

В то же время режиссёр не стал категорически заявлять, что сын обязательно выберет актёрскую профессию. По словам Горова, пока Иван лишь пробует себя в творчестве, а окончательно с направлением обучения ещё не определился.

Семен Горов

Семен Горов также отметил, что сейчас семье, как и многим украинцам, приходится нелегко из-за войны. Несмотря на это, его сын продолжает учиться в Киеве и развиваться в творческом направлении.

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▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Служебный роман? Сразу ДВЕ ПАРЫ РАСКРЫТЫ! Премьера фильма «ДОВЖЕНКО. ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД».

Напомним, недавно Тина Кароль рассказала, как будет отмечать 18-летие сына икогда он вернётсяв Украину.

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