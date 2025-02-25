Семен Горов вступился за Софию Ротару и объяснил ее позицию во время войны

Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения клипмейкер Семен Горов прокомментировал позицию певицы Софии Ротару во время войны.

Так, в Сети уже давно возмущены тем, что народная артистка довольно редко высказывается о войне в Украине и избегает публичности. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" режиссер выразил недоумение по поводу такого хейта в сторону Ротару. Горов объяснил, что прежде всего надо понимать, что певица сейчас уже в возрасте и раньше много делала для развития украинской музыки.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Режиссер также подчеркнул, что София Ротару родилась во времена СССР. Поэтому упреки ей со стороны молодых людей, рожденных в период независимости Украины, выглядят для него неуместно.

"Более молодым людям уже легче оценивать. Они родились уже в Украине. София Михайловна родилась в совсем другом государстве, в совсем другой среде. Она советский человек. Она народная артистка Украины, народная артистка Молдовы, народная артистка России. И требовать от нее, чтобы она там что-то... Во-первых, она уже очень пожилой человек, ну что там можно от нее требовать? Она многое сделала для украинской музыки, и я думаю, что за это надо быть ей благодарными. Все люди разные. И есть люди, которые рвут на себе все и лезут на баррикады, а есть те, кто так не может", – подчеркнул Семен Горов.

Напомним, недавно Семен Горов резко прошелся по предательнице Ани Лорак и объяснил, как Россия повлияла на украинскую артистку.

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