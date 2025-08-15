Съемки клипа Макса Барских сорвались из-за баллистического обстрела

Макс Барских

Украинский режиссер Алан Бадоев снял новый клип на песню "Mine" певцу Максу Барских. Видео вышло на всех площадках 15 августа.

Съемки клипа были осложнены обстрелом Киева. Команде постоянно приходилось прерывать работу и идти в укрытие. После отбоя воздушной тревоги у них оставалось всего несколько часов, однако они смогли решить напряженную ситуацию.

"Очень сюрреалистическое ощущение - когда большую часть времени, отведенного на съемку, ты сидишь в укрытии, а после отбоя, имея всего час до следующей тревоги, должен воспроизвести на площадке праздник и легкость танца", - отметил артист.

Хотя были постоянные воздушные тревоги, творческая группа работала всего сутки в одном из павильонов арт-завода "Платформа". Также эту работу можно отметить и в том плане, что Алан Бадоев впервые выступил в ней в роли хореографа-постановщика.

История клипа "Mine" рассказывает о дежавю главного героя, Макса Барских, который с помощью танца отражает историю встречи, которая превращается в фантом.

Женскую роль в видео исполнила одна из танцовщиц балета Макса Барских - Мария Боржкова. Она исполняла танцевальные партии и была фантомом.

Напомним, недавно Макс Барских рассказал о подробностях рабочих отношений с Аланом Бадоевым. Певец признался, из-за чего может конфликтовать с клипмейкером.