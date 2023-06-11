Семья Бритни Спирс обеспокоена, что певица снова употребляет тяжелые наркотики: "Она может умереть"

Экс-муж американской певицы Бритни Спирс — Кевин Федерлайн — ошеломил заявлением о том, что она снова "подсела" на наркотические вещества.

Танцовщик выразил свою обеспокоенность тем, что исполнительница снова начала принимать метамфитамин и может довести себя до критического состояния.

""Я боюсь, что она на метамфетамин — я молился, чтобы кто-то сделал это публичным и она проснулась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков. Каждый раз, когда звонит телефон, я боюсь услышать ужасную новость. Я боюсь, что однажды наши сыновья проснутся и увидят, что у их матери произошла передозировка", — сказал Федерлайн в интервью Daily Mail.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото: Getty Images

Слова бывшего зятя также подтвердил отец певицы Джеймс Спирс, на попечении которого она была в течение 13 лет.

"Она может умереть, как Эмми Уайнхаус (певица, умершая от передозировки наркотиков – ред.)", — заявил он.

Также свою обеспокоенность состоянием матери выражают сыновья Бритни — 15-летним Джейденом и 16-летним Шон Престон. Ребята надеются, что совсем скоро состояние звезды улучшится, и она согласится пройти обследование, чтобы быть здоровым.

Бритни Спирс с сыновьями / Фото: Getty Images

Отметим, что звезда признавалась в 2003 году, что принимала наркотические вещества. Однако в 2007 году во время развода с Федерлайном и борьбы за опеку над детьми суд назначил певице регулярную экспертизу на запрещенные препараты. Тогда оказалось, что звезда злоупотребляет алкоголем и принимает амфитамин.

Напомним, что недавно Бритни неожиданно поделилась архивным кадром со своим сыном в Instagram, с которым почти не общается уже много лет.

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